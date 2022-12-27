"Один шанс из десяти": Эксперт объяснил, удастся ли исключить россию из ООН и Совбеза

Эксперт Алексей Мельник рассказал "Телеграфу", что инициатива Украины может стать прецедентом, но есть ряд препятствий

Инициатива Украины по лишению россии членства в Совбезе ООН имеет шансы на успех, но незначительные — все из-за процедурных бюрократических барьеров и позицию самой рф.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Отметим, накануне МИД Украины обнародовал соответствующее заявление, отмечая, что россия не проходила процедуру вступления в ООН и захватила место бывшего СССР.

"Такая инициатива Украины может быть прецедентом. Если говорить о перспективах того, что будет достигнута цель (исключение россии из ООН и СБ ООН, — Авт.), они имеют один шанс из десяти. И это в лучшем случае. Но в любом случае это следовало бы делать, поскольку действительно для такой инициативы есть все основания и чтобы поднимать такой вопрос на международном уровне", — говорит он.

Эксперт также пояснил, что процедурно россию международное сообщество не исключит из ООН, но может поставить вопрос перед кремлем, чтобы рф "задним числом" написала заявление с просьбой принять российскую федерацию в состав Организации.

"Если даже такой результат будет, это все равно результат. То, что россия будет исключена из Совбеза ООН, пока это тоже выглядит маловероятным. Но, опять же, игра стоит того, чтобы это инициировать", — отмечает Мельник.

Вместе с тем он напомнил, что в 1991 году россия объявила себя правопреемницей СССР, взяв на себя долги Советского Союза, "но при этом россияне молчат об активах, которые они присвоили себе и это один из дискуссионных/конфликтных вопросов, который не был решен между Украиной и россией".

"Если сейчас вернуться в 1991 год, очевидно тогда Украина должна ставить вопрос с беларусью о том, что место в Совбезе ООН должны занимать по меньшей мере три государства — кроме россии еще и Украина с РБ, которые, как известно, были членами ООН и ее учредителями", — объясняет он.

Международник добавил, что усложняет ситуацию тот факт, что после распада СССР прошло уже 30 лет, и у ООН нет желания поднимать старые документы, анализировать файлы и делать соответствующие выводы и системные шаги.

"Процедурно инициативу Украины можно рассматривать только через генассамблею ООН, ведь понятно, что в Совбезе россия имеет право вето. Китай также эту идею не поддержит, и по меньшей мере удержится. Но тот факт, что рф ее заблокирует, совершенно очевидно, Генеральная ассамблея при всех ограничениях и полномочиях может рассмотреть этот вопрос, однако повторюсь: в лучшем случае шансы — один из десяти. Однако в любом случае это стоило бы инициировать", — резюмирует он.

Напомним, недавно в Конгрессе США заявляли о намерении рассмотреть резолюцию о лишении россии места в Совбезе ООН.

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