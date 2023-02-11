россия запомнит: Кулеба поделился многообещающим прогнозом к годовщине вторжения в Украину

Начало войны в Европе в 21 веке не могло пройти бесследно для россии

Менее чем через две недели — годовщина российского вторжения в Украину. В этот день в ООН и мире главной темой 23 и 24 февраля станет именно этот акт агрессии.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Войне за реальность" с Вадимом Карпьяком. Исключение россии из Совбеза ООН на эти дни ожидать не стоит — по мнению Кулебы этот процесс затянется. В то же время в эти дни в Нью-Йорке США "пройдут большие события". Как рассказал глава МИД, два дня посвятят исключительно российской агрессии и будущей украинской победе. Ожидаются решения по санкциям, оружию, политическим сигналам.

События ожидаются не только в Нью-Йорке. "Мир будет работать в правильном направлении", — сказал Кулеба, добавив, что россия запомнит годовщину полномасштабной агрессии против Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американский президент Джо Байден на годовщину вторжения приедет на украинские границы. У него запланирован визит в Польшу в рамках поддержки Украины. В США также сообщили, что ожидают наступления врага весной и с этим связаны изменения в типе передаваемых Украине вооружений.