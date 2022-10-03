Выступила против войны: в россии школьница забросала военкомат "коктейлями Молотова"

Девушка учится в 11 классе

Продолжила практику поджога военных комиссариатов в россии школьница — ночью против 3 октября она пыталась поджечь здание военкомата с помощью "коктейлей Молотова". Она объяснила это протестом против мобилизации и так называемой "специальной военной операции".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Как отмечается, ситуация произошла в Казани, столице Республики Татарстан.

"Ученица 11 класса Алиса (имя изменено) ночью пробралась к зданию военного комиссариата Советского района на улице Журналистов. При себе девушка имела три "коктейля Молотова". Две бутылки она бросила в сторону здания — в цель Алиса не попала и смогла поджечь только траву в нескольких метрах от стены военкомата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что третью бутылку у девушки обнаружили при себе при задержании. Она объяснила полицейским, что хотела поджечь военкомат, так как является противником "спецоперации" и мобилизации. Школьница задержана и находится сейчас в отделении полиции, с ней работают следователи.

Кроме того, поджоги произошли в городе Красноярске. Кто-то бросил в здание военкомата Советского и Центрального района две бутылки с зажигательной смесью. Произошел небольшой пожар, который потушили сотрудники полиции, охранявшие здание. Однако поджигателя задержать не удалось.

Сообщение о поджоге

Как сообщал "Телеграф" ранее, в российском городе Омск военкомат люди забросали "коктейлями Молотова".