Плюс один: очередной военкомат в россии забросали коктейлями Молотова (фото)
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Российские полицейские пока не комментируют инцидент
В российском Омске неизвестные совершили попытку поджога местного военкомата. Это произошло в ночь на 13 мая — менее, чем через неделю после аналогичного инцидента в Вологодской области, где несколько человек устроили пожар с помощью зажигательной смеси.
Подробности сообщают росСМИ, передает "Телеграф".
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Сколько человек действовали в Омске, неизвестно. Предполагается, что пожар пытались организовать с помощью коктейлей Молотова.
При этом внешний вид здания доказывает, что попытка поджога фактически провалилась.
Особых повреждений военный комиссариат не получил — сгорело лишь часть деревянных перекрытий и, вероятно, линолеума внутри пострадавшего кабинета, а также остался стойкий запах горелого.
По словам очевидцем, запах керосина слышен и на улице возле самого здания. Кое-где можно разглядеть слабые следы горения.
Несмотря на то, что полиция занимается расследованием, что-либо по теме в правоохранительных органах говорить отказались.
Напомним, что своеобразный флешмоб насчет пожаров в российских военкоматах продолжается едва ли не с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Весьма зрелищным вышел поджог в Нижневартовске, где парни метнули в армейское здание минимум семь бутылок с зажигательной смесью.
А вот первый случай подобного возгорания, вероятней всего, был зафиксирован еще в начале марта. Это произошло в Подмосковье.