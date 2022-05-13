Укр

Плюс один: очередной военкомат в россии забросали коктейлями Молотова (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Особых повреждений зданий не получило, но запах гари останется надовго Новость обновлена 13 мая 2022, 13:05
Особых повреждений зданий не получило, но запах гари останется надовго

Российские полицейские пока не комментируют инцидент

В российском Омске неизвестные совершили попытку поджога местного военкомата. Это произошло в ночь на 13 мая — менее, чем через неделю после аналогичного инцидента в Вологодской области, где несколько человек устроили пожар с помощью зажигательной смеси.

Подробности сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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Сколько человек действовали в Омске, неизвестно. Предполагается, что пожар пытались организовать с помощью коктейлей Молотова.

При этом внешний вид здания доказывает, что попытка поджога фактически провалилась.

Внешне повреждений практически не видно
Внешне повреждений практически не видно

Особых повреждений военный комиссариат не получил — сгорело лишь часть деревянных перекрытий и, вероятно, линолеума внутри пострадавшего кабинета, а также остался стойкий запах горелого.

Вот такие "последствия" находятся на свалке возле военкомата
Вот такие "последствия" находятся на свалке возле военкомата

По словам очевидцем, запах керосина слышен и на улице возле самого здания. Кое-где можно разглядеть слабые следы горения.

Несмотря на то, что полиция занимается расследованием, что-либо по теме в правоохранительных органах говорить отказались.

Напомним, что своеобразный флешмоб насчет пожаров в российских военкоматах продолжается едва ли не с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Весьма зрелищным вышел поджог в Нижневартовске, где парни метнули в армейское здание минимум семь бутылок с зажигательной смесью.

А вот первый случай подобного возгорания, вероятней всего, был зафиксирован еще в начале марта. Это произошло в Подмосковье.

Теги:
#Украина #Пожар #Россия #Война #Омск #Поджог #Военкомат