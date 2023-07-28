"Ця сволота відповість": Зеленський жорстко відреагував на удар по ЖК та будівлі СБУ у Дніпрі

На проїжджій частині розкидані частини будівель та уламки від розбитих вікон

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру увечері 28 липня. Він пообіцяв, що окупанти неодмінно будуть покарані за черговий злочин проти мирного населення.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши кадри наслідків влучення ракети по ЖК та будівлі СБУ.

Зеленський зазначив, що у терміновому порядку провів розмови з керівником ОВА Дніпра Сергієм Лисаком, а також із представниками СБУ, МВС та ДСНС. На місці падіння російських ракет працюють екстрені служби, щоб оперативно надавати допомогу людям. Ситуація у місті на особливому контролі Офісу президента та особисто президента Зеленського. Глава держави пообіцяв, що росіяни поплатяться за черговий удар по мирному місту.

"Зробимо все, щоб залучити росію до повного покарання за агресію та терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", — підсумував президент.

На відео, яке опублікував Зеленський, видно пошкодження житлового комплексу та будівлі СБУ. Вилетіли вікна, на проїжджій частині валяються гілки дерев, уламки, каміння та цегла — рештки будівель. Також на місці "прильоту" виникла пожежа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Донецьку ракета влучила в будівлю "МВД", а момент "прильоту" потрапив на камеру відеореєстратора в автомобілі, який проїжджав поруч.