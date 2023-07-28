Потужні вибухи пролунали в Дніпрі та Запоріжжі, в Україні повітряна тривога: всі подробиці

Тривогу ввімкнули вже після вибухів

У Дніпрі чули два потужні вибухи, після яких оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про задимлення у місті.

Як повідомила прес-служба Повітряних сил ЗСУ, тривогу у східних та південних областях було оголошено через ризики ракетного обстрілу з використанням балістичної зброї.

Водночас моніторингові ресурси інформують, що за попередньою інформацією обстріл було здійснено з використанням наземної установки "Іскандер".

Непрямо інформацію про приліт підтвердив і міський голова Дніпра Борис Філатов.

Водночас, інформація про вибухи також з’явилася і в Запорізьких telegram-каналах. Причиною вибуху також називається приліт ракети з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Інформації про руйнування та постраждалих поки що не надходило.

Варто зазначити, що після цього тривогу включили і на решті території України, оскільки з’явилися повідомлення про зліт літаків МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинжал".

upd. О 21:17 по країні дали відбій тривоги

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 липня росіяни здійснили масований обстріл Одеської області, через що загинув чоловік 1979 року народження.