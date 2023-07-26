Виноваты не ВСУ: депутат Бундестага возмутился критикой контрнаступления и призвал Запад не медлить

Бундесвер не двинулся бы в бой без надлежащей противовоздушной обороны и непосредственной поддержки с воздуха

Вместо критики украинского контрнаступления, западные партнеры, в частности Германия, должны были бы предоставить Украине все необходимое оружие. Именно промедление в поставках вооружения тормозит продвижение ВСУ и приводит к большему количеству потерь на фронте.

Об этом заявил депутат Бундестага, в прошлом генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер в комментарии "Укринформу".

Об этом он сказал, комментируя "тайный отчет" Бундесвера с критикой украинской армии. В частности немецкие военные критически оценивают, как украинские защитники используют военные приемы, полученные на Западе во время обучения.

Родерих Кизеветтер сказал, что не видел этого отчета, но якобы в нем критикуются украинские методы ведения наступления, не соответствующие правилам, прописанным в учебниках.

"Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, Бундесвер не находимся в окопах и поэтому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, в конце концов, обходиться тем крайне малым количеством материала, который она получает в поддержку", — подчеркнул политик.

Он добавил, что Украина вынуждена искать любые слабые места в российской обороне и перекрывать пути снабжения вражеских войск. Общевойсковой бой в этих обстоятельствах невозможен, потому что Украине не хватает боевой авиации, средств антидронной и противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и прежде всего достаточного количества боеприпасов.

В то же время, Бундесвер, по словам Кизеветтера, не двинулся бы в бой без надлежащей противовоздушной обороны и непосредственной поддержки с воздуха.

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Кроме того, акцентировал депутат Бундестага, именно колебания государств-партнеров, особенно Германии, привели к тому, что Украина потеряла почти год, а рф за это время смогла значительно расширить свои линии обороны и глубоко окопаться. Именно поэтому Украине сейчас гораздо труднее освобождать свои территории.

"Наше промедление с поставками танков, истребителей, ударных вертолетов, беспилотников и боеприпасов большой дальности, таких как ATACMS и крылатые ракеты Taurus, а также недостаточное производство артиллерийских боеприпасов означают, что Украина продвигается медленно и имеет большие потери. Потому что фактор времени является решающим", — заявил политик.

Он добавил, что партнеры передали Украине мало вооружений и слишком поздно. И это вредит украинским воинам, которым сейчас приходится преодолевать мощные рубежи обороны.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в США якобы недовольны медленными темпами украинского контрнаступления и заметно нервничают по этому поводу. Более того, там нарастают сомнения по поводу продолжения военной помощи Украине в нынешних объемах.