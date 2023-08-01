Третья за день: в Украине была объявлена воздушная тревога, что известно

Украинцам рекомендуют укрыться в безопасных местах

По всей Украине днем во вторник, 1 августа, объявили уже третью воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейко в Нижегородской области россии.

В Воздушных силах Украины сообщили, что был риск ракетной опасности по всей стране. По состоянию на 15:40 сообщений о пусках ракет не было.

Известно, российский МиГ-31К — это сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он может нести на себе одну ракету "Кинжал", а максимальная дальность его поражения составляет до 2 тысяч километров. Эти ракеты несут серьезную опасность, так как украинские системы ПВО в большинстве городов не могут сбить сверхзвуковую ракету, хотя случаи были.

На онлайн-карте воздушной тревоги все регионы были окрашены в красный цвет, поэтому украинцам по всей стране рекомендовали пройти в убежища, чтобы переждать опасность.

Около 15:50 в регионах начали давать отбои тревог и опасность отменили по всей стране, за исключением оккупированного Крыма и Луганской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты утром 1 августа обстреляли Херсон, попав по горбольнице. В результате атаки погиб молодой медик, а в больнице разрушен операционный блок.