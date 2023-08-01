Третя за день: в Україні оголошено повітряну тривогу, що відомо

Українцям рекомендують сховатися у безпечних місцях

У всій Україні вдень у вівторок, 1 серпня, оголосили вже третю повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка в Нижегородській області росії.

У Повітряних силах України повідомляють, що є ризик ракетної небезпеки по всій країні. Станом на 15.40 повідомлень про пуски ракет не було.

Відомо, російський МіГ-31К — це надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Він може нести на собі одну ракету "Кинжал", а максимальна дальність його поразки становить до 2 тисяч кілометрів. Ці ракети несуть серйозну небезпеку, оскільки українські системи ППО у більшості міст не можуть збити надзвукову ракету, хоча траплялися випадки.

На онлайн-карті повітряної тривоги всі регіони забарвлені у червоний колір, тому українцям по всій країні рекомендують пройти у сховища, щоби перечекати небезпеку.

Близько 15:50 у регіонах почали давати відбої тривог та небезпеку скасували по всій країні, за винятком окупованого Криму та Луганської області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти вранці 1 серпня обстріляли Херсон, влучивши по міськлікарні. Внаслідок атаки загинув молодий медик, а в лікарні зруйновано операційний блок.