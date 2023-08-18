Готовимся к блэкаутам: как согреть детей зимой, если пропадет отопление

Решений проблемы существует много

Лето подходит к концу и подходит пора подумать о том, чтобы холода и перебои со светом, которые в этом году будут, не застали украинцев зимой врасплох. Вместе с блэкаутами могут прийти и перебои с отоплением, что может быть особенно проблемно, если дома есть маленькие дети.

Однако, как говорится в материале Osvitoria, есть несколько вещей, которые помогут родителям позаботиться о том, чтобы их чаду было тепло даже в морозы.

Первым делом стоит помнить, что тонкие пальцы на руках и ногах имеют свойство охлаждаться первыми, а потому стоит позаботиться, чтобы они оставались в тепле. Для этих целей можно приобрести специальные тапочки или перчатки с подогревом.

Простые модели работают от батареек и способны греть до 7 часов на одном заряде, более дорогие заряды могут сравниться по мощности с павербанком и обеспечить тепло на несколько суток. Стоят они от 400 до 7000 гривен в зависимости от производителя и материала.

Можно обойтись и более дорогими средствами по типу специализированной одежды для профессиональных горнолыжников и спасателей со встроенными нагревателями. Они работают от встроенного аккумулятора и способны поддерживать температуру до 44 градусов в течение 12 часов. Впрочем, детские вещи будут недешевым удовольствием, которое обойдется в 3-15 тысяч гривен.

Наверняка многие слышали о термобелье, которое активно пользовалось спросом в прошлом сезоне. Оно не согревает, но позволяет отвести влагу, чтобы не допустить переохлаждения, а также не пропускают холодный воздух. При этом стоит помнить, что тонкие модели (100–180 г/м²) не подходят для зимы, а в толстых (220–300 г/м²) активному ребенку может быть жарко в квартире. Детские комплекты можно приобрести за 200-450 гривен.

Заботясь о тепле в доме стоит особое внимание уделить сну, поскольку в это время температура тела снижается, то есть легче получить переохлаждение.

Для детей можно приобрести спальный мешок, который хорошо согреет в холодной квартире. Они бывают на разный вкус и для разных условий, кроме того к ним можно докупить подушку, матрасы, наволочку и другое. Цена вопроса колеблется от модели спальника — от 400 до 3000 гривен.

Электроодеяло тоже будет неплохой идеей, однако в случае блэкаута стоит помнить, что обычная модель может держать тепло около часа после отключения от сети. Впрочем, есть и такие, которые могут работать от павербанков, а потому смысл задуматься о покупке все же есть. Стоимость устройства сильно отличается в зависимости от модели и может составлять от 600 до 14 тысяч гривен.

Хорошей идеей также будет иметь запас солевых или химических грелок. Они продаются в аптеках или в туристических магазинах, а стоят на уровне 60-150 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно купить, чтобы детям зимой было светло даже во время продолжительных отключений света.