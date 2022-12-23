Террорист или агрессор: в США активно обсуждают, какой статус дать россии

Работа по максимальной изоляции рф продолжается

В Соединённых Штатах Америки продолжается дискуссия по поводу того, какой именно статус (страной-спонсором терроризма, страной-агрессором или страной-террористом) применить к российской федерации.

Как передает издание "Укринформ", во время общения с журналистами посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что на данный момент идет работа над тем, чтобы добиться максимальной изоляции россии.

"Мы работаем над тем, чтобы максимально изолировать россию. И как правильно ее назвать: страной-спонсором терроризма. или страной-агрессором, или страной-террористом — это вопрос в очень активной дискуссии сейчас", — сказала Маркарова.

Стоит отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что в Америке постоянно рассматривают вопрос о том, какие меры можно принять для того, чтобы увеличить давление на страну-агрессора. Однако, называть рф страной-спонсором терроризма там пока не спешат, опасаясь нежелательных последствий.

Напомним, что Европарламент согласовал важную резолюцию, ключевым пунктом которой является признание россии государством-спонсором терроризма.

Также мы сообщали о том, что изменит для россии признание ее страной-террористом.