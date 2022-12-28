Украинские военные продвигаются на северо-востоке: свежие карты боев в Украине

Враг ведет обстрелы вдоль линии фронта атакуя позиции военных и населенные пункты

Украинские военные могли добиться больших успехов на северо-востоке Украины. В Институте изучения войны считают, что Силы обороны Украины продвигаются в районе Кременной и продолжают освобождать Харьковскую область.

В отчете ISW также сказано, что российские силы могли приблизиться к кульминации наступления в районе Бахмута. Также продолжаются наступательные операции врага на Авдеевском направлении.

На юге Украины оккупанты продолжают укреплять свои позиции. По данным Генштаба, украинские силы отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива на Донетчине.

Восток Украины

Украинские военные продолжают атаковать врага на линии Сватово — Кременная. Вероятно, продвижение в районе Червонопоповки (окрестности Кременной). ISW изменил оценку количества захваченных территорий в Харьковской области — карта обновлена, освободить могли Двуречную, Новомлынск и Тавильжанку в Харьковской и Коломыйчиху в Луганской области. В оценке они опирались на данные ХОГА и сообщения про обстрелы.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области оккупанты могут приближаться к кульминации в районе Бахмута. Боевые потери приводят россиян к использованию тактики штурмовых групп. Также было и в российском наступлении в Херсонской области в августе 2022 — тогда наступление достигло кульминации из-за того, что российские сухопутные силы были слишком деградированы. Оккупанты заявили про усиление давления на Соледар. В районе Бахмута удалось отразить атаки, в Опытном продолжаются бои, как и в окрестностях других населенных пунктах в районе Бахмута.

В окрестностях Авдеевки продолжается наступление врага. Войска оккупантов в Марьинке не добиваются прогресса, у врага наблюдаются проблемы с поставками боеприпасов для артиллерии. Как отмечают аналитики, проблемы с поставками артиллерийских боеприпасов могут существенно повлиять на способность российских войск поддерживать нынешний темп наступательных операций в этом районе.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают укреплять позиции на юге Украины. Они обстреливают линию фронта и населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях. Украинские военные стараются не дать врагу закрепиться — наносят удары по скоплениям живой силы оккупантов.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ВСУ анонсировали данные про хорошие результаты на южном направлении. Также есть риск наступления россиян на новом направлении. Враг собирает силы на некоторых участках в Запорожской области.