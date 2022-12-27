"Очень "вкусные" результаты": ВСУ нанесли мощные удары по оккупантам на юге

Этой ночью была отработка по российским оккупантам на юге, и это уже не "комары"

Ночью 27 декабря Силы обороны нанесли удары по российским захватчикам, которые находятся на временно оккупированной части Херсонской области, на левом берегу Днепра.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По её словам, в ночь на 27 декабря вновь работала реактивная и тяжелая артиллерия захватчиков. Однако они уже успели прочувствовать на себе ответ украинских защитников на обстрелы.

"Враг маневрирует. Они опасаются нашего ответа. Они его ощущают. Он довольно существенный. Сейчас мы еще не можем отчитаться о результатах, но они очень "вкусные", и вы о них услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не "комары", это уже существеннее", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты маневрируют на левом берегу Днепра и продолжают огневой террор Правобережья. Они обстреливают мирное население, а также объекты инфраструктуры Херсонской области и Никопольского района Днепропетровщины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по Херсону. Вследствие атаки погибли 11 мирных людей, 64 получили ранения, 18 из них — тяжелые.