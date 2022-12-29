Число пострадавших от российских ракет в Киеве растет – среди них девочка-подросток

Силы ПВО сбили вражеский боеприпас, однако обломок, к сожалению, все же попал в жилой дом

В результате массированного ракетного удара по Киеву, где обломок ракеты попал в частный жилищный сектор, расположенный в Дарницком районе, пострадали уже трое гражданских. Среди них 14-летняя девочка-подросток. Ранее в сети распространялась информация о двух травмированных.

Такие фото распространяются в киевских пабликах

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, показав шокирующие фото с последствиями попадания обломка российского боеприпаса.

По его словам, именно так выглядит предновогодний российский террор российской федерации.

"Киев, частный сектор в Дарницком районе. В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка. Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор россии", — говорится в тексте публикации представителя ОП.

Последствия "русского мира" в риватном секторе города Киева

Информацию о количестве пострадавших уже подтвердил и столичный городской голова Виталий Кличко. Также он добавил, что силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 вражеских российских ракет, находившихся в воздушном пространстве над столицей.

"По предварительной информации сил ПВО над Киевом уничтожено 15 ракет", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал массированный ракетный удар по Украине, отметив, что российский враг выпустил в воздушное пространство нашей страны более 120 ракет.