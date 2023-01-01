У Києві після нічної атаки частково зупинилося метро: що відомо

Про відновлення роботи частини станцій метрополітену повідомлять додатково

У столиці України після нічної атаки росіян не повністю поновило роботу метро. "Червоною" гілкою поїзда ходять від "Академмістечка" до "Арсенальної". На коліях виявлено сторонній предмет.

Про це повідомили у КМДА. На відкритій частині колій виявили предмети, схожі на уламки ракети. На місці працюють вибухотехніки.

Без метросполучення залишилася третина червоної гілки. В основному це станції біля або по той бік Дніпра.

Карта метро Києва

Згідно з наявними даними, Київську область включно зі столицею в першу ніч Нового року атакували понад три десятки дронів, повідомлялося також і про ракети. Уламки боєприпасів, що впали, пошкодили авто в Шевченківському районі Києва.

Атака росіян не налякала українців. Сотні киян під час вибухів вийшли на балкони своїх будинків, щоби привітати всіх з Новим роком. Мешканці столиці скандували "Слава Україні", співали гімн, а також висловлювали невтішну думку про російського президента. Окрім вибухів у столиці вночі також запускали феєрверк, що робити було заборонено.