Пэрис Хилтон после череды помолвок впервые вышла замуж в 40 лет (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1
Ранее "светская львица" несколько раз была помолвлена, но до свадьбы ни разу не дошло
Пожалуй, самая скандально известная блондинка мира Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет наконец вышла замуж, — ее избранником стал предприниматель Картер Реум.
Среди прочего Пэрис показала в Instagram несколько фото с самой свадьбы, на которых она с элегантной прической позирует в шикарном платье с вышитыми цветами, длинной фатой и подолом.
Также она показала, как Реум сделал ей предложение. Мужчина привел ее к берегу на тропическом курорте к бунгалу с надписью: "Выходи за меня", после чего предложил это, сидя на одном колене.
Сцену снимали сразу несколько скрытых камер и дрон с воздуха.
Предыдущие помолвки Пэрис Хилтон
Стоит заметить, что личная жизнь девушки всегда привлекала внимание общественности, — в разное время ее связывали с Леонардо Ди Каприо, экс-мужем Памелы Андерсон Риком Саломоном (эротическое видео с которым позже просочилось в сеть), певцом Ником Картером, гитаристом Good Charlotte Бенджи Мэдденом, актером Дугом Рейнхардтом, предпринимателем Саем Уэйтсом, моделью Ривером Вийпери, бизнесменом Томасом Гроссом.
В 2002-2003 годах была помолвка с Джейсоном Шо, в 2005 с греческим наследником Перисом Латсисом, в 2018 с актером Крисом Зилкой. Ни одна из этих помолвок не дошла до свадьбы.
Что известно про первого мужа Пэрис Хилтон
Картер Реум (Картер Милликен Рым), — 40-летний писатель и предприниматель. Впервые об отношениях пары стало известно весной 2020 года, когда Пэрис выложила фото с ним. В феврале 2020 года состоялась их помолвка.
Ранее в этом году ходили слухи о беременности Хилтон, но они не подтвердились.
Как ранее сообщал "Телеграф", Пэрис Хилтон после свадьбы поддержала певицу Бритни Спирс, которая наконец избавилась от опеки отца.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-