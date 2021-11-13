Пэрис Хилтон после череды помолвок впервые вышла замуж в 40 лет (фото и видео)

Ранее "светская львица" несколько раз была помолвлена, но до свадьбы ни разу не дошло

Пожалуй, самая скандально известная блондинка мира Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет наконец вышла замуж, — ее избранником стал предприниматель Картер Реум.

Среди прочего Пэрис показала в Instagram несколько фото с самой свадьбы, на которых она с элегантной прической позирует в шикарном платье с вышитыми цветами, длинной фатой и подолом.

Макияж и прическа на высшем уровне

Расшитая цветами фата стелется далеко за платьем

Также она показала, как Реум сделал ей предложение. Мужчина привел ее к берегу на тропическом курорте к бунгалу с надписью: "Выходи за меня", после чего предложил это, сидя на одном колене.

Сцену снимали сразу несколько скрытых камер и дрон с воздуха.

Предыдущие помолвки Пэрис Хилтон

Стоит заметить, что личная жизнь девушки всегда привлекала внимание общественности, — в разное время ее связывали с Леонардо Ди Каприо, экс-мужем Памелы Андерсон Риком Саломоном (эротическое видео с которым позже просочилось в сеть), певцом Ником Картером, гитаристом Good Charlotte Бенджи Мэдденом, актером Дугом Рейнхардтом, предпринимателем Саем Уэйтсом, моделью Ривером Вийпери, бизнесменом Томасом Гроссом.

В 2002-2003 годах была помолвка с Джейсоном Шо, в 2005 с греческим наследником Перисом Латсисом, в 2018 с актером Крисом Зилкой. Ни одна из этих помолвок не дошла до свадьбы.

Что известно про первого мужа Пэрис Хилтон

Картер Реум (Картер Милликен Рым), — 40-летний писатель и предприниматель. Впервые об отношениях пары стало известно весной 2020 года, когда Пэрис выложила фото с ним. В феврале 2020 года состоялась их помолвка.

Пара вместе уже около двух лет

Пэрис и Картер проводят вместе много времени

Они выглядят очень счастливыми

Ранее в этом году ходили слухи о беременности Хилтон, но они не подтвердились.

Как ранее сообщал "Телеграф", Пэрис Хилтон после свадьбы поддержала певицу Бритни Спирс, которая наконец избавилась от опеки отца.