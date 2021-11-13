Бритни Спирс наконец избавилась от опеки отца: ее фанаты устроили массовое празднование (видео)

Для 39-летней певицы это стало "лучшим днем на свете"

Американская певица Бритни Спирс, отец которой ранее подал документы о прекращении своего опекунства над 39-летней дочерью, теперь официально стала свободной.

В пятницу, 12 ноября, судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Бренда Пенни вынесла решение в пользу просьбы певицы прекратить опекунство, против чего не возражала ни одна из вовлеченных сторон. Об этом сообщает ВВС. Бухгалтер, который работал временным опекуном, должен сохранить некоторые полномочия для урегулирования текущих финансовых вопросов.

Ее многочисленные поклонники, организовавшие ранее движение #FreeBritney ("Свободу Бритни"), шумно отпраздновали освобождение любимицы возле здания суда. Ее адвокат Мэтью Розенгарт выступил перед толпой, где похвалил певицу за "мужество" на всех судебных слушаниях.

"Боже мой, я так люблю своих фанатов, это безумие!!! Думаю, я буду плакать до конца дня !!!! Самый лучший день на свете… слава Господу…", — написала Бритни у себя на странице в Инстаграме. Также артистка прикрепила видео того, как ее фанаты радуются за нее.

Жених Спирс Сэм Асгари у себя в Инстаграме опубликовал лаконичный пост с надписью "Свобода".

Друзья певицы так же обрадовались этому решению. Знаменитость и бизнесвумен Пэрис Хилтон написала в Twitter, что "момент уже давно назрел" , добавив: "Твои лучшие дни еще впереди!"

Напомним, что в 2021 году Бритни Спирс впервые обвинила своего отца, Джейми Спирса, в многолетнем жестоком обращении с ней. Тогда она заявила, что ее накачивали наркотиками, заставляли действовать против ее воли, мешали выйти замуж и иметь больше детей.

Фанаты певицы изначально были убеждены, что ее удерживают под опекой насильно. Позже певица попросила прощение у своих поклонников, объяснив, почему она все время старалась казаться счастливой.

Стоить добавить, что когда певица стала более свободной в своих действиях и словах, на личной странице в социальной сети знаменитость начала публиковать довольно откровенные кадры. Некоторые подписчики все же увидели в этом неадекватное поведение артистки. Они выразили предположения, что у родственников Бритни были причины держать ее под контролем.