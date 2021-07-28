Пэрис Хилтон отреагировала на слухи о своей беременности

27 июля сеть заполонила информация, что 40-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон ждет появления на свет своего первенца. Однако насколько правдива эта информация не было известно.

Раскрыть все карты решила сама Хилтон, прокомментировав все слухи о беременности у себя в подкасте "This Is Paris".

Пэрис сообщила, что не беременна, но планирует стать мамой после свадьбы, которая состоится в 2022 году. А отцом будущих детей актрисы станет ее возлюбленный - Картер Руем, о помолвке с которым стало известно в феврале 2021 года.

"Я буду беременна после свадьбы. Сейчас готовлюсь к церемонии и снимаю документальный фильм" - поделилась своими планами знаменитость.

Отметим, что еще в 2020 году Пэрис Хилтон заморозила свои яйцеклетки, чтобы в дальнейшем иметь возможность забеременеть. А в январе 2021 года звезда уже начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Хилтон планирует стать мамой сразу двоих деток. Актриса хочет близнецов - мальчика и девочку.