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Пэрис Хилтон ждет ребенка - СМИ

Пэрис Хилтон ждет ребенка - СМИ
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

40-летняя американская актриса и певица Пэрис Хилтон, которая стала известна в СМИ из-за своей скандальной светской жизни, готовится стать мамой. 

О своем желании иметь детей Хилтон заговорила еще в прошлом году, а в январе 2021 стало известно, что она начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

Как стало известно Page Six, мечта знаменитости скоро сбудется. Отцом станет ее бойфренд Картер Реум, который является одним из создателей бренда премиального парфюма VEEV Spirits вместе с братом.

Впрочем, представители Хилтон отказались комментировать эту информацию, а Реум на запрос издания не ответил. 

Ранее актриса заявляла о желании родить двойню - мальчика и девочку - и именно поэтому избрала процедуру ЭКО. 

Как сообщалось ранее, Реум и Хилтон сообщили о помолвке в феврале 2021 года после года отношений.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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