40-летняя Пэрис Хилтон объявила о помолвке с парфюмером (фото)

Скандальная светская львица Пэрис Хилтон, которая недавно заявила о желании иметь ребенка, на свой день рождения 17 февраля официально обручилась с американский бизнесменом Картером Реумом.
Кадрами с помолвки модель поделилась на собственной странице в Инстаграме.
"Когда ты находишь свою вторую половинку, ты не просто знаешь об этом. Ты чувствуешь это. Моя любовь и я вместе с первого свидания, а на мой день рождения он устроил специальную поездку в тропический рай. Пока мы шли ужинать, Картер привел нас в домик, украшенный цветами, и упал на одно колено. Я сказала да, да навсегда. Нет никого другого, с кем я бы предпочла провести вечность. За любовь - добро навсегда", - подписала пост Пэрис.
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"Сбылась моя сказочная мечта! Я так люблю своего будущего мужа! Лучший сюрприз на день рождения !! Так рада быть твоей женой!"
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Картер Реум является одним из создателей бренда премиального парфюма VEEV Spirits вместе с братом. Также он является автором книг по предпринимательству.
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Пэрис и Картер начали встречаться еще в июле 2019 года, а в прошлом году пара отметила годовщину отношений.