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Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений (Видео)

Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений (Видео)
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Пэрис Хилтон не скрывает, что безумно влюблена в своего нынешнего бойфренда. Причем, она очень любит использовать социальные сети для того, чтобы поведать всему миру о своих чувствах к нему.

Знаменитая Пэрис Хилтон не скучает в условиях пандемии Covid-19. Она всегда показывает гламурные снимки из своего имения и конечно же уже успела отпраздновать годовщину отношений со своим любимым Картером Реумом.

В начале этого года стало известно, что знаменитая Пэрис Хилтон закрутила роман с американским бизнесменом и писателем.

В тоже время, Пэрис Хилтон в своем профиле в инстаграме дала своим фолловерам понять, что их отношения начались еще в июле 2019 года. На первом опубликованном видео звезда страстно целует своего избранника.

 
 
 
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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

"С юбилеем, любовь моя! С того момента, как ты вошел в мою жизнь, ты изменил ее во всех смыслах. Каждый день с тобой был благословением. Ты показал мне, что такое настоящая любовь. Спасибо за все невероятные воспоминания, поздние вечера смеха и утренние поцелуи. Спасибо за то, что заставил меня чувствовать себя в безопасности, держал мою руку в этой жизни и доказывал, что хорошие люди все еще существуют. В тебе я нашла любовь всей моей жизни, мою вторую половинку, моего партнера и моего лучшего друга. Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой в мире! Я так взволнована нашим будущим вместе! Я люблю тебя и буду любить вечно!" – написала Пэрис Хилтон. 

 
 
 
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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

В других опубликованных видеороликах Пэрис поделилась со своими подписчиками не менее приятными словами для своего любимого.

 
 
 
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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

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Стоит отметить, что опубликованные видеоролики в целом посмотрели уже около 4 миллионов раз, а в комментариях фолловеры звезды оставили тысячи теплых слов поздравлений.

Напомним, победительница 9-го сезона проекта "Холостяк" Даша Квиткова поделилась с подписчиками новыми сексуальными снимками. Подписчики осыпали девушку комплиментами.

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Годовщина, Пэрис Хилтон, Поздравления.

Автор:

Телеграф
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