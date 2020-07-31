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Эпатажный look: Наталья Могилевская поразила эффектным нарядом

Эпатажный look: Наталья Могилевская поразила эффектным нарядом
Обновлено 21:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица Наталья Могилевская посетила студию радиостанции, где презентовала свой новый хит.

На своей странице в Инстаграме Наталья продемонстрировала яркий образ в котором посетила радио и поделилась своими первыми достижениями.

Певица рассказала, что видео на песню уже просмотрели более миллиона раз. Артистка надеется,  трек "Белый самолет" станет настоящим летним хитом.

"Горячая ротация почти на всех радиостанциях страны. Это успех! Друзья, я вас обожаю и люблю! Я верю, что к концу августа эта песня станет хитом лета", – подписала пост певица.

 
 
 
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Спасибо радиостанциям Украины за премьерную неделю «Белого самолета»!  1 000 000 просмотров на YouTube за неделю, горячая ротация почти на всех радиостанциях страны. Это успех! Ребята, я вас обожаю и люблю! Я верю, что к концу августа эта эта песня станет хитом лета! #БелыйСамолет @rusradio_ua @avtoradio_ua @nrjukraine @nasheradioua @radiopyatnica #могилевская #премьера #ясядувбелыйсамолет #легендаалексеевна

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Для похода на радиостанцию Наталья выбрала эффектное платье, в котором снималась для клипа. Яркое пушистое мини-платье мятного цвета игриво обнажил плечи певицы, а короткая длина подчеркнула стройные ноги Натальи. Завершила образ белыми туфлями на каблуке.

"Санта-Барбара" по-украински: Наталья Могилевская выпустила эффектный клип на песню "Белый самолет" (Видео)

Макияж артистки "не отставал" от наряда и выглядел довольно эффектно. Народная артистка подчеркнула глаза голубыми стрелками, а на губы нанесла нюдовую помаду. После смены имиджа, а именно "перевоплощения" в блондинку, певица отказалась от различных укладок, и оставляет волосы ровные.

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Образ, Наталья Могилевская, Певица.

Автор:

Телеграф
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