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Победительница "Холостяка" Даша Квиткова взбудоражила сеть эротической фотосессией

Победительница "Холостяка" Даша Квиткова взбудоражила сеть эротической фотосессией
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Победительница 9-го сезона проекта "Холостяк" Даша Квиткова поделилась с подписчиками новыми сексуальными снимками. Подписчики осыпали девушку комплиментами.

Даша Квиткова накануне свадьбы с Никитой Добрыниным решила устроить эротическую фотосессию посреди живописного поля.

Во время новой фотосессии знаменитости все-таки удалось продемонстрировать нежность и женственность. Известно, что иногда образы знаменитой украинской блогерки поражают своей откровенностью, однако не пошлостью, а даже наоборот – чувственностью и легкостью.

На этот раз Даша предстала перед камерой обнаженной, а грудь прикрыла руками. Ее очень нежный и, в то же время, чрезвычайно сексуальный образ дополнила минималистичной золотой цепочкой и серьгами. 

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova

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"Спасибо проблемам за то, что они есть и периодически наведываются к нам. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. А по-другому, как бы мы научились ценить покой? А без усталости – отдых. А без измены – верность. Мы бы не понимали, насколько счастливы, если бы не пережили боль и потерю. Спасибо этой жизни за то, что в ней есть все. И благодаря потере, мы понимаем, насколько на самом деле богаты", – написала в заметке Цветочная.

Напомним, в семье канадской супермодели Коко Роши и ее супруга, фотографа Джеймса Конрана, скоро ожидается пополнение.

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Все по теме:

Фотосессия, Эротическая фотосессия, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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