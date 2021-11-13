Періс Хілтон після низки заручин вперше вийшла заміж у 40 років (фото та відео)

Раніше "світська левиця" кілька разів була заручена, але до весілля жодного разу не дійшло

Мабуть, найскандальніша відома блондинка світу Періс Хілтон у віці 40 років нарешті вийшла заміж, її обранцем став підприємець Картер Реум.

Серед іншого Періс показала в Instagram кілька фото з самого весілля, на яких вона з елегантною зачіскою позує у шикарній сукні з вишитими квітами, довгою фатою та подолом.

Макіяж та зачіска на найвищому рівні

Розшита квітами фата стелиться далеко за сукнею

Також вона показала, як Реум зробив пропозицію. Чоловік привів її до берега на тропічному курорті до бунгала з написом: "Виходь за мене", після чого запропонував це, сидячи на одному коліні.

Сцену знімали відразу кілька прихованих камер і дронів із повітря.

Попередні заручини Періс Хілтон

Варто зауважити, що особисте життя дівчини завжди привертало увагу громадськості, — у різний час її пов’язували з Леонардо Ді Капріо, екс-чоловіком Памели Андерсон Ріком Саломоном (еротичне відео з яким пізніше просочилося в мережу), співаком Ніком Картером, гітаристом Good Charlotte Бенджі Медденом, актором Дугом Рейнхардтом, підприємцем Саємом Уейтсом, моделлю Рівером Війпері, бізнесменом Томасом Гроссом.

У 2002-2003 роках були заручини з Джейсоном Шо, у 2005 з грецьким спадкоємцем Перісом Латсісом, у 2018 з актором Крісом Зілкою. Жодні з цих заручин не дійшли до весілля.

Що відомо про першого чоловіка Періс Хілтон

Картер Реум (Картер Міллікен Рим) — 40-річний письменник і підприємець. Вперше про стосунки пари стало відомо навесні 2020 року, коли Періс виклала фото з ним. У лютому 2020 року відбулися їхні заручини.

Пара разом уже близько двох років

Періс та Картер проводять разом багато часу

Вони виглядають дуже щасливими

Раніше цього року ходили чутки про вагітність Хілтон, але вони не підтвердились.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Періс Хілтон після весілля підтримала співачку Брітні Спірс, яка нарешті позбавилася опіки батька.