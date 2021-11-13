Брітні Спірс нарешті позбавилася опіки батька: її фанати влаштували масове святкування (відео)

Для 39-річної співачки це стало "найкращим днем у світі"

Американська співачка Брітні Спірс, батько якої раніше подав документи про припинення свого опікунства над 39-річною донькою, тепер офіційно стала вільною.

У п’ятницю, 12 листопада, суддя Верховного суду округу Лос-Анджелес Бренда Пенні винесла рішення на користь прохання співачки припинити опікунство, проти чого не заперечувала жодна із залучених сторін. Про це повідомляє ВВС. Бухгалтер, який працював тимчасовим опікуном, має зберегти деякі повноваження щодо врегулювання поточних фінансових питань.

Її численні шанувальники, які організували раніше рух #FreeBritney ("Свободу Брітні"), гучно відсвяткували звільнення улюблениці біля будівлі суду. Її адвокат Метью Розенгарт виступив перед натовпом, де похвалив співачку за "мужність" на всіх судових слуханнях.

"Боже мій, я так люблю своїх фанатів, це божевілля!!! Думаю, я плакатиму до кінця дня!!!! Найкращий день на світі… слава Господу… ", — написала Брітні у себе на сторінці в Інстаграмі. Також артистка прикріпила відео, як її фанати радіють за неї.

Наречений Спірс Сем Асгарі у себе в Інстаграмі опублікував лаконічний пост із написом "Свобода".

Друзі співачки також зраділи цьому рішенню. Знаменитість та бізнесвумен Періс Хілтон написала в Twitter, що "момент вже давно назрів", додавши: "Твої найкращі дні ще попереду!"

Нагадаємо, що у 2021 році Брітні Спірс вперше звинуватила свого батька, Джеймі Спірса, у багаторічному жорстокому поводженні з нею. Тоді вона заявила, що її накачували наркотиками, змушували діяти проти її волі, заважали вийти заміж та мати більше дітей.

Фанати співачки спочатку були переконані, що її утримують під опікою насильно. Пізніше співачка вибачилася у своїх шанувальників, пояснивши, чому вона весь час намагалася здаватися щасливою.

Варто додати, що коли співачка стала більш вільною у своїх діях та словах, на особистій сторінці у соціальній мережі знаменитість почала публікувати доволі відверті кадри. Деякі підписники все ж таки побачили в цьому неадекватну поведінку артистки. Вони висловили припущення, що родичі Брітні мали причини тримати її під контролем.