Забарний засвітив каблучку по ціні іномарки: це не єдиний дорогий аксесуар футболіста

Неробки футболісту обійшлися явно недешево

Український футболіст Ілля Забарний, який збирається перейти у французький "ПСЖ", на фотосесії засвітив дороге кільце. Очевидно, йдеться про продукт престижного ювелірного дому.

Кільце можна помітити на знімку, оприлюдненому пресслужбою футбольного клубу в Instagram. Йдеться про те, яке Забарний носить на лівій руці.

Ювелірні вироби такого дизайну виробляє Boucheron. Судячи з розміру, футболіст надав перевагу великій версії кільця Quatre Classique, проте знімок не дозволяє розглянути його детальніше.

Залежно від того, чи інкрустовано туди дорогоцінне каміння, ціна такого коливається від 5800 євро (282 тисячі гривень) до 10300 (501 тисяча гривень). За ці гроші в Україні можна купити хорошу потриману іномарку.

Велика модель Quatre Classique без дорогоцінних каменів

Наявність каменів збільшує ціну майже вдвічі

Цікаво, що такі самі кільця у 2023 році засвітив футболіст Олександр Зінченко та його дружина Влада Седан.

Однак, це не єдина дорога річ футболіста. У мережі також звернули увагу на браслет Забарного.

Забарний та його браслет

Подібні випускає компанія Cartier під назвою Trinity bracelet. Коштують вони 960 доларів чи близько 40 тисяч гривень. Втім, можна помітити, що в Забарного шнурок виконаний у кольорах українського прапора.

Trinity bracelet від Cartier

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке кільце носить дружина українського президента Олена Зеленська. Кільце президента Володимира Зеленського теж є давньою темою обговорення в мережі, оскільки носить його не так, як належить.