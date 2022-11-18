Лукавство и сигнал США: эксперт объяснил, как понимать слова Китая про переговоры с путиным

Международник Владимир Воля рассказал "Телеграфу" о давних мотивах такой дипломатии КНР

Предложение Китая на саммите G20 о проведении мирных переговоров между Украиной и россией в определенной степени следует рассматривать глубже в контексте многолетнего противостояния КНР и США.

Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт-международник Владимир Воля, оценивая "мирную формулу" Пекина, которую тот вместо давления на кремль предложил лидерам "Большой двадцатки".

Напомним, по итогам встреч китайского лидера Си Цзиньпин с президентами США Байденом и Франции Макроном КНР официально выступила против угроз применения ядерного оружия в Украине. Но вместе с тем Китай очертил свои красные линии, призывая уважать интересы безопасности россии и провести мирные переговоры между Киевом и москвой.

"Если говорить конкретно о Китае, то эта формула (диалога Киева с рф, — Авт.) в определенной степени ритуальная и ритуально-политическая. Она часто используется Китаем в контексте их противостояния с Соединенными Штатами. Китайцы этой формулой прикрываются, чтобы не помогать США в тех ситуациях, в которых они считают американцев хотя бы частично виноватыми", – отмечает он.

Также, как аргументировал эксперт, добавляется другой фактор противостояния КНР и стран Запада (в том числе США и Британии), которые "начали очень активно вспоминать тему Тайваня, а перед тем был Гонконг, последние несколько лет вспоминают уйгуров".

"Конечно, КНР это не нравится. Плюс в свое время Трамп обвинил Китай в том, что КНР виновата в пандемии коронавируса. И началось… Поэтому сейчас фактически выходит так, что китайцы не столько по сути украинской проблемы говорят, когда вспоминают о необходимости урегулирования путем диалога/переговоров, сколько для того, чтобы применить один из инструментов противостояния и политических споров с США. То есть прикрываются для того, чтобы не сотрудничать с Западом в вопросах давления на россию", — говорит Владимир Воля, добавляя, что в Пекине в то же время прекрасно понимают, как путин обманывает все мировое сообщество вместе с КНР относительно войны против Украины и терпит поражение на всех фронтах.

Комментируя отношение отдельных других участников G20, публично заявляющих о нейтральной или условно нейтральной позиции относительно путинской войны против Украины, эксперт обратил внимание, что агрессия россии затянулась, и эти государства начали экономически ощущать негативы от политики кремля.

"Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, Мексика ощутили на себе негативное влияние путинской войны, которая затянулась. Если бы эта война была короткой, они бы ее просто не заметили. Но война затянулась и поэтому негативные эффекты для этих национальных экономик и всей G20 стали ощутимыми. Когда они говорят о необходимости урегулировать все вопросы путем диалога/переговоров, они с одной стороны пытаются сдержаться, чтобы не испортить отношения с россией, а с другой — это просто в определенной степени лукавство, потому что они прекрасно понимают, что если бы речь шла про их территориальную целостность, они бы эти вопросы путем диалога не решали, а воевали бы до последнего", — объясняет международник.

Как сообщалось ранее, власти Ирана и Китая могли иметь информацию о дальнейших планах президента российской федерации владимира путина на войну в Украине.

Также "Телеграф" писал, как Китай цинично отреагировал на массированные ракетные удары россии по Украине.