Китай цинично отреагировал на массированные удары по Украине

В КНР заявляют о том, что нужно соблюдать "спокойствие и сдержанность"

Китайской Народной Республике ничего не известно об ударах по иранским дронам по Украине и разрушению важных объектов инфраструктуры российскими оккупантами, которые также привели к многочисленным раненым и погибшим. Кроме того, позиция Китая достаточно "понятная" насчёт войны в Украине.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, пишет украинское издание "Европейская правда". По его словам, он не знает ничего о том, что его спросил журналист по поводу российских атак дронами-камикадзе территории Украины 17 октября.

"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, для совместной деэскалации ситуации", — добавил Ван Вэньбинь.

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр раскритиковал Китай за позицию по отношению к Украине. Обвинения прозвучали в сторону посла Китая в Исландии.