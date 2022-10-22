Китай и Иран могут знать об опасном плане путина в Украине с большим числом жертв - СМИ

Существует опасность массированного нападения рф на инфраструктуру Украины с возможным большим количеством жертв, считают в Bild

Власти Ирана и Китая могут располагать информацией о дальнейших планах президента российской федерации владимира путина в Украине.

Такой вывод делает немецкая газета Bild, ориентируясь на последние шаги властей этих дух стран.

В частности, газета обратила внимание на недавние официальные призывы Тегерана к иранцам в кратчайшие сроки покинуть Украину. Ранее также советовали своим гражданам покинуть Украину власти Китайской Народной Республики и Казахстана, отмечает издание

Исходя из этого, Bild делает вывод, что существует опасность массированного нападения россии на инфраструктуру в Украине с возможным большим количеством жертв. Речь идет не только об ударах по энергетическим объектам, но и об опасности подрыва Каховской ГЭС (Херсонская область).

Немецкое издание считает, что такие планы Кремля могут быть известны Тегерану и Пекину, которые имеют прямой контакт с российским диктатором.

Напомним, о планах россиян взорвать Каховскую гидроэлектростанцию объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Европейскому совету.