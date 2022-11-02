"Переговоров не будет": Волкер спрогнозировал, когда и чем закончится война в Украине

Курт Волкер прокомментировал ход войны в Украине и сделал прогноз

Американский дипломат и бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер высказал свое мнение касаемо войны в Украине. Он считает, что россия проиграет эту войну и нынешний президент рф не имеет средств для изменения ситуации. Более того, такой исход повлечет последствия для самого владимира путина.

В интервью изданию LRT.lt дипломат заявил, что война в Украине может закончиться уже в следующем году, и для Кремля это не будет победой. А в случае если бы путин прибегнул к применению ядерного оружия, это имело бы катастрофические последствия.

"Русские знают, что это был бы конец российской армии, если бы они это сделали", — говорит бывший посол.

Волкер заявил, что в настоящее время не видит перспектив переговоров между Украиной и рф, так как вторая не настроена на мирное урегулирование конфликта. Также дипломат считает, что в войне против нашей страны глава кремля поставил перед собой ряд целей, которые он не в состоянии достичь, однако и отступать он не намерен. Все это ставит путина в очень затруднительное положение.

"Единственный вариант, как может закончиться эта война – это поражение России. У него (путина — ред.) нет средств для победы", — заявил Волкер.

Кроме того, дипломат прокомментировал и российские обстрелы украинской гражданской инфраструктуры. По его мнению, такие атаки только показывают слабость армии рф, так как на поле боя они не могут ни захватывать новые территории, ни даже удерживать те, которые им удалось оккупировать до этого.

Касаемо мобилизации в рф Волкер заявил, что она не сможет изменить ход войны и изменить ситуацию в пользу путина. В свою очередь украинскую армию дипломат видит в куда более лучшем состоянии, включая моральный аспект.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Олег Жданов высказал свое мнение касаемо перспектив возврата Крыма под контроль Украины, а также назвал условия при которых это может стать возможным.

Также "Телеграф" сообщал о том, что популярный блогер и бизнесмен Роман Шрайк высказал свое мнение о том, когда может закончится война.