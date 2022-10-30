ВСУ закончат войну до лета 2023? Военный эксперт назвал условие

Украинские военные должны получить необходимое оружие, чтобы война скорее закончилась

Война в Украине может завершиться до начала следующего лета. Однако для этого украинским воинам крайне необходимо оружие.

В середине октября руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов поделился мнением о том, когда может закончиться война в Украине. По его словам, это может произойти до лета 2023. Данный прогноз прокомментировал также военный эксперт Олег Жданов, передает.

Эксперт отмечает, что рф продолжает наращивать силы и стремится к тому, чтобы увеличить количество мобилизированных до 1,2 млн к лету 2023. Однако Жданов уверен, россии это не поможет, если наши воины получат недостающее сейчас оружие.

"Но я вам скажу так: это количество мобилизованных, оно не будет играть роли, если у нас будет соответствующий боевой потенциал, если у нас будут соответствующие огневые возможности. Вся проблема в огневых возможностях нашей армии, вся проблема в количестве поставленного нам вооружения", — сказал Жданов.

Он также подчеркнул, что согласен с прогнозом Буданова, что война может закончиться до начала лета 2023. Однако также по мнению аналитика, война могла прекратиться еще до конца 2022 года, но западные партнеры не смогли организовать поставки вооружения бригадными комплектами, при том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о потребности 10-20 бригадных комплектов для создания контрнаступательной группировки.

"Но количество вооружений на сегодняшний день идет… ну, я бы так сказал, по такому необходимому минимуму. Но никак не для того, чтобы мы могли развивать контрнаступление. Почему так? Это политический вопрос. Он очень сложный, многогранный. Тут вариантов может быть миллион", — добавил Жданов.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что известно про атаку беспилотников в Севастополе и судьбу "Адмирала Макарова".

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что Буданов назвал четкий срок освобождения Херсона.