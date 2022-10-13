Повоевать еще придется: известный волонтер объяснил, как и когда должна закончиться война с рф

Заключать с россией любые "мирные договоры" без окончательного проигрыша оккупантов на поле боя Украине не стоит

Активное обсуждение вероятных сроков окончания российско-украинской войны активно продолжается. Пока одни эксперты предполагают, что все изменится в пользу Украины уже к концу года, известный волонтер, глава фонда "Повернись живим" и военный обозреватель Тарас Чмут убежден — активные бои продлятся еще минимум полгода, а то и год. Не в последнюю очередь на это повлияло объявление "частичной" мобилизации в россии.

Свое мнение он высказал в эфире проекта компании Kyivstar "OK TALK", передает "Телеграф". По мнению Чмута, главное, что нужно сделать украинцам, — это определиться, какая именно победа нам нужна.

Есть несколько вариантов "победных побед", которые может получить наша страна. Это и откат до линий разграничения на момент 23 февраля 2022 года, и возвращение к государственным границам 1991-го, и полный развал россии, как регулярной угрозы для субъектности Украины. Наиболее приемлемым для себя лично волонтер называет именно третий сценарий. При этом он подчеркивает: рф должна распасться так, чтобы ни одно из новообразовавшихся государств не получило ядерный статус.

Прогнозы насчет длительности войны, озвучиваемые Чмутом, не слишком оптимистичны.

"Активные боевые действия продолжаются и, учитывая российскую мобилизацию, будут продолжаться. Если бы они ее не объявили, могли бы думать, что может произойти что-то, как Советский Союз в один день вывел войска из Афганистана. И сделал вид, будто бы ничего не происходило, — говорит он. — Пока такого нет. Соответственно, придется воевать еще минимум полгода, а то и год".

Также Тарас Чмут подчеркнул: для получения абсолютной победы и свободы государства Украине не стоит соглашаться на любые статусы-кво, "Мински" и любые другие мирные договоренности с путиным. Подобные соглашения лишь позволят россии окрепнуть, чтобы в последствии снова напасть и, вполне вероятно, на этот раз одержать победу над нами.

Отметим, что победу Украины на поле боя поддерживает и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. В одном из последних интервью он подчеркнул важность поддержки Западом нашей армии, а также заявил, что российские солдаты намного слабее украинских.

С учетом поставок нового вооружения для ВСУ, о котором договорились на шестом заседании "Рамштайна", можно не сомневаться — наши воины сделают все возможное, чтобы победа произошла как можно быстрее.