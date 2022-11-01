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Россию ждет еще одна мобилизация? Когда в таком случае закончится война - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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россия не сможет выдержать еще одной волны мобилизации Новость обновлена 01 ноября 2022, 11:52
россия не сможет выдержать еще одной волны мобилизации. Фото https://defence-ua.com/people_and_company/mobilizatsija_u_rf_naskilki_tse_mozhlivo_ta_koli_chekati_na_zombi_z_unitazokradami-7222.html

Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк уверен, что до конца войны осталось не так долго — вероятно, она завершится уже в следующем году:

Как я себе представляю будущее.

Сразу уточню, это не пророчество и не научное исследование, просто набор моих личных ощущений.

  • До конца года будет освобождено правобережье Херсонской области.
  • В начале 2023 года России снова придется проводить массовую мобилизацию. Она пройдет сложнее, чем осенняя, потому что потенциальным мобикам и их родственникам уже будет понятно, что мобилизованных отправляют тупо умирать без необходимого обучения, вооружения и даже питания.
  • Кризисные моменты в РФ будут нарастать в разных сферах, будут недовольны и народ, и "верхушка".
  • Весной Путину снова придется задуматься, что делать. Разгром уже будет маячить, а как его избежать без нового размахивания ядерной дубинкой — неясно.
  • Какое решение примет Путин — я хз. Но уверен, что #рашепи*да возможна уже в 2023.
  • Ситуацию в РФ можно будет сравнить с воздушным шариком, наполненным проблемами. Ясно, что если его надувать все больше и больше, он лопнет. Но в каком именно месте он порвется, предсказать невозможно.

В общем, я жду, что война закончится в 2023.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Мобилизация #Роман Шрайк