"Или мир будет невозможным": в ЕС объяснили, что рф должна сделать для окончания войны

Пока со стороны Кремля никаких реальных подвижек к окончанию войны не видно

Регулярные попытки россиян наступать по разным направлениям фронта постоянно блокируются украинскими защитниками, о чем свидетельствуют актуальные карты боев. Однако для того, чтобы говорить о полноценном окончании войны и заключении мира, руководству рф следует отдать приказ о выводе своих войск с территории Украины. Такого мнения придерживается верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.

Слова политика цитирует Reuters, передает "Телеграф". По мнению Борреля, говорить о мире, пока российские военные находятся на территории чужой для них страны, говорить невозможно. При этом официальная Москва, хоть все чаще и говорит о переговорах, никаких реальных подвижек к необходимости заключения мира не демонстрирует.

"Я боюсь, что россия не готова до выхода [из Украины], но если она не выйдет, мир будет невозможным", — подчеркнул он во время пребывания в Самарканде.

Также политики отметил, что вся ответственность за происходящее лежит именно на россии, поэтому руководство этого государства должно сделать все возможное, дабы предотвратить дальнейшую эскалацию.

"Агрессор должен отойти, если он хочет устойчивого мира", — уверен Жозеп Боррель.

Стоит отметить, что на днях Европарламент планирует официально объявить россию террористическим государством. О согласовании соответствующей резолюции стало известно накануне.