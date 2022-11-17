"Клеймо страны-террориста поставлено на россию навсегда": как отреагировали в Украине на приговоры по делу MH17

В Украине решение Гаагского суда называют беспрецедентным и важным

Окружной суд Гааги поставил точку в деле о сбитом над Украиной самолете Boeing 777 рейса MH17. Опираясь на численные доказательства, трем подсудимым, среди которых один украинец и двое россиян, были вынесены приговоры в виде пожизненного тюремного заключения. В случае задержания виновные окажутся за решеткой.

Важное решение уже прокомментировали и в Украине. Так, например, президент Владимир Зеленский заявил, что за совершенное преступление должны понести наказание не только исполнители, но и заказчики.

"Ибо ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", — Владимир Зеленский.

Известный журналист Юрий Бутусов, комментируя решение суда заявил, что данное решение является беспрецедентным событием в мире криминологии, которое удалось довести до конца благодаря новейшим технологиям поиска и анализа видео и фото данных, исследованию материалов и видов вооружения.

"Восемь лет рф выдвигала многие версии, что самолет разными способами сбили украинцы. Но приговор суда обвинил в трагедии рф, то есть подтвердил ту же версию, которую выдвинули изначально украинцы….Теперь клеймо страны-террориста, которая убивает невинных людей, поставлено ​​на россию навсегда", — Бутусов.

Глава Украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что решения суда посылают сигнал рф о том, что "ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования русских преступников должна быть привлечена к ответственности".

Также важное решение суда в Гааге уже успели прокомментировать и другие общественные и политические деятели.

Пост журналиста Дениса Казанского

Пост журналиста Дениса Казанского

Пост Министра обороны Украины Алексея Резникова

Пост бывшего президента Украины Петра Порошенко

Пост главы Офиса Президента Андрея Ярмака

Пост первой леди Украины Елены Зеленской

Напомним, ранее мы писали о том, что Гаагский суд установил, что действия "ДНР" полностью контролировала россия.

Также мы сообщали о том, что в Украине объявили охоту на известного террориста Гиркина, который причастен к катастрофе MH17.