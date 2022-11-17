"Клеймо страны-террориста поставлено на россию навсегда": как отреагировали в Украине на приговоры по делу MH17
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В Украине решение Гаагского суда называют беспрецедентным и важным
Окружной суд Гааги поставил точку в деле о сбитом над Украиной самолете Boeing 777 рейса MH17. Опираясь на численные доказательства, трем подсудимым, среди которых один украинец и двое россиян, были вынесены приговоры в виде пожизненного тюремного заключения. В случае задержания виновные окажутся за решеткой.
Важное решение уже прокомментировали и в Украине. Так, например, президент Владимир Зеленский заявил, что за совершенное преступление должны понести наказание не только исполнители, но и заказчики.
"Ибо ощущение безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", — Владимир Зеленский.
Известный журналист Юрий Бутусов, комментируя решение суда заявил, что данное решение является беспрецедентным событием в мире криминологии, которое удалось довести до конца благодаря новейшим технологиям поиска и анализа видео и фото данных, исследованию материалов и видов вооружения.
"Восемь лет рф выдвигала многие версии, что самолет разными способами сбили украинцы. Но приговор суда обвинил в трагедии рф, то есть подтвердил ту же версию, которую выдвинули изначально украинцы….Теперь клеймо страны-террориста, которая убивает невинных людей, поставлено на россию навсегда", — Бутусов.
Глава Украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что решения суда посылают сигнал рф о том, что "ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования русских преступников должна быть привлечена к ответственности".
Также важное решение суда в Гааге уже успели прокомментировать и другие общественные и политические деятели.
Напомним, ранее мы писали о том, что Гаагский суд установил, что действия "ДНР" полностью контролировала россия.
Также мы сообщали о том, что в Украине объявили охоту на известного террориста Гиркина, который причастен к катастрофе MH17.