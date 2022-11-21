День достоинства и свободы Украины: патриотические поздравления с праздником в картинках и открытках

День Достоинства и Свободы — это праздник в честь двух революций

В воскресенье, 21 ноября, в Украине отмечается важный национальный праздник — День достоинства и свободы, который "вернулся" в календарь праздников не так давно — в 2014 году. Несмотря на то, то праздник не отмечался несколько лет, он все равно имеет великое значение для каждого украинца.

История Дня достоинства и свободы

В 2005 году президентом Украины Виктором Ющенко был принят указ о создании праздника — День свободы. Тогда он отмечался 22 ноября и был установлен в память о событиях Оранжевой революции. Однако после того, как к власти пришел Виктор Янукович, праздник был отменен, объединив его с Днем Соборности.

После революции Достоинства в 2013 году, новый президент, Петр Порошенко, вернул День достоинства и свободы, который теперь отмечается 21 ноября. Главная цель праздника — это сохранение для будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века.

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