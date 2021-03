Хэмилтон выиграл первую гонку нового сезона Формулы-1

В воскресенье, 28 марта, в Бахрейне на трассе "Сахир" стартовал новый сезон Формулы-1.

Победу в заезде одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен финишировал вторым, отстав от лидера на секунду. Третье место досталось еще одному представителю Mercedes - финну Валттери Боттасу.

Уже на первом круге российский гонщик HAAS Никита Мазепин потерял управление, вылетел за пределы трассы и врезался в отбойник. В итоге россиянин прекратил борьбу и вернулся в боксы.

LAP 1/56

Safety Car is out after Mazepin hits the barriers on the opening lap!

He is out of the car and unharmed #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Q4MJILmXct

