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Хэмилтон выиграл первую гонку нового сезона Формулы-1

Хэмилтон выиграл первую гонку нового сезона Формулы-1
19:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter f1

В воскресенье, 28 марта, в Бахрейне на трассе "Сахир" стартовал новый сезон Формулы-1.

Победу в заезде одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен финишировал вторым, отстав от лидера на секунду. Третье место досталось еще одному представителю Mercedes - финну Валттери Боттасу.

Уже на первом круге российский гонщик HAAS Никита Мазепин потерял управление, вылетел за пределы трассы и врезался в отбойник. В итоге россиянин прекратил борьбу и вернулся в боксы.

На 34-м круге из-за проблем с машиной досрочно гонку завершил Фернандо Алонсо.

Полные результаты гонки будут доступны здесь позднее:

Ранее "Телеграф" рассказывал о новых цветах болидов на сезон-2021.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Бахрейна.
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