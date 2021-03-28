Хэмилтон выиграл первую гонку нового сезона Формулы-1

В воскресенье, 28 марта, в Бахрейне на трассе "Сахир" стартовал новый сезон Формулы-1.
Победу в заезде одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен финишировал вторым, отстав от лидера на секунду. Третье место досталось еще одному представителю Mercedes - финну Валттери Боттасу.
Уже на первом круге российский гонщик HAAS Никита Мазепин потерял управление, вылетел за пределы трассы и врезался в отбойник. В итоге россиянин прекратил борьбу и вернулся в боксы.
LAP 1/56
Safety Car is out after Mazepin hits the barriers on the opening lap!
He is out of the car and unharmed #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Q4MJILmXct
— Formula 1 (@F1) March 28, 2021
На 34-м круге из-за проблем с машиной досрочно гонку завершил Фернандо Алонсо.
LAP 34/56 - ALO OUT
Frustration for Fernando Alonso in his first Grand Prix back in F1
He's out of the race after reporting brake issues #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/wTUPrO8sZI
— Formula 1 (@F1) March 28, 2021
Полные результаты гонки будут доступны здесь позднее:
TOP 10 FINISHERS
1 HAM
2 VER
3 BOT
4 NOR
5 PER
6 LEC
7 RIC
8 SAI
9 TSU
10 STR#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Q97XpdJFFn
— Formula 1 (@F1) March 28, 2021
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