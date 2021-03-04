В Формуле-1 болид Шумахера раскрасили в цвета российского флага, несмотря на запрет (фото)

В Формуле-1 проходит предсезонные представление ливрей команд, и вот очередь дошла и до стайни Haas F1 Team. 4 марта пресс-служба конюшни опубликовала новые цвета своего болида, правда, машину показали прошлогоднюю.

"Хаас", хоть и является номинально американской командой, но деньги в нее вливаются из России (спонсором компании является "Уралкалий", - прим. ред.). Данное обстоятельство полностью отобразилось и на внешнем виде машины, которая выглядит как российский флаг.

Примечательно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), которое недавно выиграло дело против России в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, распространяет свое влияние и на Формулу-1. Поэтому российскому гонщику "Хаас" Никите Мазепину запрещено выступать под флагом РФ, и номинально он будет нейтральным спортсменом. Кроме того, на соревнованиях не будет звучать российский гимн, если Никита победит. Отметим, формально цвета российского флага не запрещены, нельзя лишь демонстрировать флаг РФ.

Партнером Мазепина в сезоне 2021 стал немец Ник Шумахер, который является сыном прославленного гонщика Михаэля Шумахера.

Ранее Ромен Грожан, переживший взрыв во время гонки, впервые показал свои травмы после происшествия.