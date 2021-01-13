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Гонщик Формулы-1, переживший взрыв, впервые показал свои травмы (фото)

Гонщик Формулы-1, переживший взрыв, впервые показал свои травмы (фото)
12:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер RGrosjean

Французский пилот Формулы-1 Ромен Грожанкоторый в ноябре 2020 года угодил в страшнейшую аварию на Гран-при Бахрейна, показал свои обожженные руки.

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Экс-гонщик Haas F1 Team на своей страничке в twitter похвастался, что ему наконец-то сняли повязки. Чтобы немного отвести внимание от ожогов рук 34-летний Ромен, завершивший карьеру после инцидента, взял в руки кота Петруса. Снимок оценили свыше ста тысяч лайков.

Пользователи пожелали Ромену скорейшего выздоровления, а также поблагодарили инженеров, которые создали конструкцию машины, спасшую гонщику жизнь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на ралли-Дакар мотогонщик упал на камень, после чего был введен в состояние искусственной комы.

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Все по теме:

Формула-1, Ромен Грожан, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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