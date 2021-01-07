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Мотогонщик введен в кому после аварии на ралли Дакар

Мотогонщик введен в кому после аварии на ралли Дакар
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter JaiHind87

Ралли Дакар - настоящее испытание для любителей автоспорта и далеко не всегда гонка проходит по запланированному сценарию. Индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар, выступающий за команду Hero Motorsports, угодил в серьезную аварию на четвертом спецучастке ралли-рейда, после чего был введен в состояние искусственной комы. Об этом сообщает abc.

Сообщается, что 37-летний мотогонщик угодил в аварию вместе с другим пилотом Маурицио Джерини. Тот быстро поднялся, а вот индиец из-за удара головой о камень самостоятельно подняться не сумел. В итоге Маурицио вместе с еще одним гонщиком Полом Спрингсом оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь. Спустя 15 минут после аварии Сантоша на вертолете забрали в больницу Эр-Рияда.

В госпитале Шивашанкара ввели в искусственную кому, его состояние оценивают как стабильное.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом году ралли-марафон "Дакар" унес жизни сразу двух мотогонщиков - голландца Эдвина Стравера и португальца Паулу Гонсалвеша.

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Все по теме:

Автоспорт, Ралли, Ралли Дакар, Сантош Чанчангуппе Шивашанкар.

Автор:

Телеграф
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