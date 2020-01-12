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На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик

На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
13:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш умер во время преодоления седьмого спецучастка ралли-марафона "Дакар-2020".

Сегодня, 12 января, в ходе преодоления седьмого спецучастка ралли "Дакар" скончался 40-летний мотоциклист из Португалии Паулу Гонсалвеш.

В 10:08 по местному времени организаторы гонки отправили к месту происшествия вертолёт. Уже через 8 минут Гонсалвеш был обнаружен. Спортсмен был без сознания, медики констатировали остановку сердца. В кратчайшие сроки португалец был доставлен в больницу, однако реанимационные мероприятия результата не принесли. Гонсалвеш скончался.

После шести этапов нынешнего "Дакара" он занимал 46-е место в общем зачёте. Для португальца это был уже тринадцатый "Дакар". Впервые он выступил на многодневном ралли-марафоне в 2006 году. При этом четырежды он заканчивал "Дакар" в топ-10.

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Автоспорт, Ралли, Ралли-марафон, Новости автоспорта, Дакар-2020, Паулу Гонсалвеш.
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