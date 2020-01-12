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На ралли Дакар-2020 столкнулись грузовик и внедорожник (Видео)

На ралли Дакар-2020 столкнулись грузовик и внедорожник (Видео)
10:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В пятницу, 10 января, в Саудовской Аравии завершился шестой день ралли-марафона "Дакар".

За три километра до окончания спецучастка серьёзный инцидент произошёл между грузовиком "Рено" Мартина ван ден Бринке и внедорожником Томаса Уредничека. Машина чеха пыталась выехать из песка и предприняла манёвр в тот момент, когда рядом проезжал грузовик ван ден Бринке. В результате грузовик "Рено" задел внедорожник и сильно повредил "Форд".

По информации Telegram-канала "Дакар-2020 новости", инцидент будет расследован. Экипаж грузовика после окончания спецучастка подошёл к организаторам гонки и сообщил о произошедшем.

По предварительной информации, вина за инцидент лежит на пилоте внедорожника, так как тот совершал резкий манёвр в последний момент.

Петерансель: Новый Дакар - это просто находка!

Отметим, невзирая на повреждения, "Форд" сумел добраться до финиша. Тем не менее машина серьёзно повреждена. Вероятнее всего, экипаж Уредничека не сможет продолжить выступления.

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Видео, Автоспорт, Ралли, Новости автоспорта, Дакар-2020.
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