Механик во время гонки толкнул коллегу на проезжавшую мимо машину: шокирующее видео

Механик одной из команд толкнул коллегу на проезжавшую мимо машину. Тот зацепился за спойлер автомобиля и упал на землю. Отметим, что на тот момент обе команды проводили пит-стоп, а пострадавший механик зашёл на позицию соперников, что помешало им делать работу.

Соответствующее видео можно посмотреть на канале GT-Place в "Твиттере".

Поведение механика, толкнувшего коллегу под колёса автомобиля, вызвало осуждение в комментариях под видео. В частности, пользователи призвали лишить механика работы, а также предлагали дисквалифицировать команду.

@specutainment is the Barwell Penalty for that behavior from their mechanics against MRS? pic.twitter.com/jFHTxzZ8Qp

— GT-Place (@GTPlaceFB) January 10, 2020