Болид Формулы-1 разорвало пополам во время гонки (видео)

Жуткий случай произошел на Гран-при Бахрейна F1.

В дебюте гонки французский пилот "Хааса" Ромен Грожан столкнулся с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, после чего его машина врезалась в отбойник, при этом авто француза пробило ограждение. В итоге болид загорелся и по сути взорвался. К счастью, Ромен успел выбраться из горящего автомобиля самостоятельно, пробыв в нем 32 жаркие секунды.

My God the crash of Grosjean turning into fire.



He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

Видео жуткой аварии Грожана доступно в сети:

32 seconds Grosjean has stayed into the fire. 32 seconds. pic.twitter.com/bgnLGOqFvN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I’ve seen in a moment #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD — shuggy hugman (@hughegarty) November 29, 2020

По информации СМИ, гонщик получил ожоги на руках и лодыжках и сейчас находится в госпитале автодрома. Кроме того, возможно, у Ромена сломаны ребра.

Отметим, в настоящее время гонка приостановлена красными флагами, все ждут официального решения организаторов.

