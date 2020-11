Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Турции-2020. Вторым финишировал Серхио Перес из "Рэйсинг Поинт", а третью позицию занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, который опередил своего напарника по команде монегаска Шарля Леклера. Отметим, второй пилот Mercedes финн Валттери Боттас после нескольких разворотов на трассе финишировал лишь во втором десятке.

Эмоции Хэвилтона после победы:

The emotions spill out, as @LewisHamilton conquers the world for the seventh time #TurkishGP #F1 pic.twitter.com/KzqVKysLqL

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020