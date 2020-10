"Вечный" рекорд Шумахера пал: Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии

В воскресенье, 25 октября, на автодроме Портимао состоялся очередной этап Формулы-1 - Гран-при Португалии-2020.

Победу в гонке завоевал британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, а третье место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Отметим, уже в середине заезда гонщики Мерседес сделали себе комфортный гандикап и, поменяв шины на Hard, "Серебряные стрелы" по-очереди обновляли рекорд круга.

Таким образом, Хэмилтон выиграл свою 92-ю гонку в карьере и обошел великого гонщика Михаэля Шумахера по этому показателю.

Гонка началась сумбурно и уже на первом круге Макс Ферстаппен и Серхио Перес допустили небольшое столкновение, которое привело к развороту машины мексиканца. Стюарды, просмотрев инцидент, решили не наказывать пилотов.

Verstappen and Perez touch and the Mexican slides off into the barriers. He's got going again and has made it back to the pits #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/whEfoGinkR

В Португалии начался дождь и на 18-м круге Лэнс Стролл попытался обогнать Ландо Норриса, но допустил столкновение с болидом соперника. В итоге оба пилота отправились в боксы, чтобы заменить антикрыло. Стюарды оштрафовали Столла на 5 секунд. Позже Лэнс получил еще 5 секунд штрафа за нарушение пределов трассы несколько раз.

LAP 18/66

Stroll's tries to overtake Norris around the outside of Turn 1 and there's contact!

The Canadian spins off, both drivers have wing damage and they've returned to the pits for repairs#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/F0ANqmgaeW

— Formula 1 (@F1) October 25, 2020