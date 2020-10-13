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Чудовищная авария на Ралли Италии: машина несколько раз перевернулась у обрыва (видео)

Чудовищная авария на Ралли Италии: машина несколько раз перевернулась у обрыва (видео)
12:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Ралли Италии-2020 едва не обернулось трагедией.

Японский пилот Такамото Кацута, представляющий команду Toyota Gazoo Racing WRT, попал в жуткую аварию во время гонки в Италии.

На втором спецучастке второго гоночного дня японец на большой скорости зацепил земляное препятствие на трассе после чего его автомобиль несколько раз перевернулся и снова стал на колеса. Инцидент произошел около обрыва и волей случая дело не обернулось трагедией. Водитель и штурман, к счастью, серьезно не пострадали и отделались лишь незначительными ушибами.

Видео аварии Такамото Кацуты на Ралли Италии:

Победу на ралли Италии одержал испанец Дани Сордо на Hyundai i20, бельгиец Тьерри Невилл на Hyundai стал вторым а француз Себастьен Ожье на Toyota показал третий результат.

Ранее Телеграф сообщал об результатах Гран-при Айфеля Формулы-1, в ходе которого было масса сходов.

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Автоспорт, Ралли, Такамото Кацута.

Автор:

Телеграф
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