Хэмилтон после схода Боттаса выиграл Гран-при Айфеля

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля-2020, но гонку для Mercedes назвать успешной нельзя из-за схода второго пилота.

В воскресенье, 11 октября, в Германии состоялся этап Формулы-1 - Гран-при Айфеля. Гонка, которая проходила на трассе "Нюрбургринг", завершилась победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона, который опередил напарника на 12-м круге и не терял лидерство до финиша. Второй результат показал нидерландский пилот "Ред Булл Рейсинг" Макс Ферстаппен, а "бронза" сегодня досталась австралийцу Даниэлю Риккардо из "Рено".

Эта победа стала 91-й для Хэмилтона в карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным немцем Михаэелем Шумахером.

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Гонка изобиловала сходами. На 14-м круге Кими Райкконен допустил столкновение с Джорджем Расселом, что привело к сходу последнего. Кими был оштрафован на 10 секунд.

LAP 14/60 Raikkonen oversteers at Turn 1 and makes some pretty dramatic contact with George Russell #EifelGP #F1 pic.twitter.com/UyvGSI3sti — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

На 17-м круге Алекс Албон врезался в Даниила Квята. Россиянин все-таки сумел продолжить борьбу, заменив в боксах переднее антикрыло, а тайского пилота позднее оштрафовали на 5 секунд за данный инцидент. На 25-м круге Албон сошел с дистанции.

LAP 17/60 Kvyat and Albon come together, and the AlphaTauri racer loses his front wing He has a whole lap to run to get back#EifelGP #F1 pic.twitter.com/HJoiEzxtaT — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Затем проблемы возникли у пилота Mercedes Валттери Боттаса, который в субботу выиграл квалификацию. В итоге из-за неполадок с электроникой (отказ работы теплового генератора) гонщик на 19-м круге досрочно заехал в боксы.

LAP 19/60 BOT : "No power, no power" We lose our second driver from the race, as Bottas retires in the pits#EifelGP #F1 pic.twitter.com/MvxXUhqqNx — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

На 23-м круге из-за проблем с болидом гонку завершил Эстебан Окон.

На 44-м круге Ландо Норрис остановил болид в зоне безопасности и завершил заезд, его машина задымилась после остановки. В ходе желтого флага практически все пилоты, в том числе и лидеры поменяли шины.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 44/60) Lando Norris retires after battling car troubles for the majority of the race#EifelGP #F1 pic.twitter.com/jWVVH92TuJ — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Все результаты гонки:

Your full classification after a memorable race at the 'ring!



NINE teams score points! Including the first of the season for Grosjean and Giovinazzi #EifelGP #F1 pic.twitter.com/9Ajcuwx9K4 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

