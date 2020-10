Боттас опередил Хэмилтона в квалификации Гран-при Айфеля (Видео)

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл поул-позишн на Гран При Айфеля. Следом за ним в основной гонке будет стартовать его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, а третий результат в квалификации показал нидерландец Макс Ферстаппен.

Таким образом, Ботас выигрывает свою 14-ю квалификацию в Королевских гонках и третью в текущем сезоне.

Победный круг Боттаса:

