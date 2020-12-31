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Действующий чемпион Формулы-1 получил рыцарский титул

Действующий чемпион Формулы-1 получил рыцарский титул
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lewishamilton

Британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, удостоился рыцарского титула. Об этом сообщает skysports.

В прошлом сезоне Королевских гонок 35-летний британский пилот побил "вечный рекорд" Михаэля Шумахера по количеству побед, а также сравнялся с легендарным немцем по количеству чемпионских титулов, триумфовав в седьмой раз. 

В общественной деятельности Льюис выступал влиятельным голосом в движении Black Lives Matter, пилот Mercedes также является давним сторонником детских благотворительных организаций и защитником окружающей среды.

Хэмилтон стал не первым пилотом Формулы-1, добившимся данного статуса, однако он является первым действующим гонщиком, удостоившимся такой чести. Когда британец выйдет на старты в следующем сезоне, то его официально будут называть "сэр Льюис Хэмилтон".

Ранее "Телеграф" сообщал сын Михаэля Шумахера Мик стал чемпионом в Формуле-2.

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Все по теме:

Формула-1, Великобритания, Льюис Хэмилтон, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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